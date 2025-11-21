Reportan quiebre en "Detrás del Muro": tres integrantes se quedarían en CHV

El futuro sobre el programa "Detrás del Muro" sigue causando controversia y es que, luego de que se revelera que el estelar humorístico dejaría Chilevisón para irse a Mega, habrían tres integrantes del elenco que no estarían de acuerdo con el cambio de canal.

De acuerdo a Paula Escobar, que fue la primera en entregar la noticia, señaló que si bien, había un acuerdo entre los actores para hacer el cambio, este habría cambiado.

"Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás", partió diciendo.

Sin embargo, la periodista señaló que quien sí está haciendo "una negociación aparte, en todo este grupo, es con Christian Henríquez, Ruperto, y él es uno de los tres, que estoy averiguando los otros nombres, todavía no los tengo claro, pero lo relevante es que acá Ruperto sigue en negociaciones con Chilevisión".

"Ruperto, al parecer no estaría tan de acuerdo con irse. 'Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos', pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte", añadió.

En tanto, el programa "Sígueme" de TV+ mencionó que los otros dos actores que no volverían al canal del grupo Bethia serían Paola Troncoso y Hans Malpartida, mejor conocido como Miguelito.

Según reportes de LUN, Mega ofreció al elenco condiciones que Chilevisión no ha garantizado_ contratos y pago de cotizaciones. En tanto, el programa seguirá en Machasa hasta el 31 de diciembre.