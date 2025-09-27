¿Se desubicó? La inexplicable frase de Danny Linares en el noticiero matinal de TVN

Una insólita e inexplicable situación se vivió durante la edición matinal de "24 Horas" gracias a un particular comentario de uno de sus conductores.

Los periodistas Pamela Araya y Danny Linares conducían el programa y relataban una noticia relacionada a las preferencias de los chilenos a la hora de jugar videojuegos.

"El formato preferido es el celular, seguido por la tablet (...) Ah, pero igual un 58% juega en consola", alcanzó a decir Araya, cuando Linares la interrumpió y dijo "yo soy más de consola, me gusta... consolador".

"¿Cómo?", preguntó con impacto la periodista. "Un consolador", respondió Danny Linares, mientras hacía un gesto con las manos, mientras su compañera solo atinó a reírse nerviosa. El reloj marcaba las 5:54 de la mañana.