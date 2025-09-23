Anuncian nueva versión de la serie "Guardianes de la bahía"
Los creadores de la serie original producirán este reinicio.
La cadena Fox anunció una nueva versión de la recordada serie "Guardianes de la bahía", emitida originalmente entre 1989 y 2001.
Este reinicio -que tendrá 12 episodios- estará a cargo del productor, guionista y director Matt Nix, y contará con la producción ejecutiva de Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, los creadores de la serie original.
La primera temporada de "Guardianes de la bahía" se centraba en la vida profesional y personal de un equipo de socorristas en las playas de Los Ángeles, principalmente en Santa Mónica y Venice Beach.
La versión original fue protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak, y Billy Warlock. Por ahora se desconoce el elenco que integrará este reinicio.
El estreno de la nueva serie de "Guardianes de la bahía" está previsto para fines de 2026.