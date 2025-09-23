Anuncian nueva versión de la serie "Guardianes de la bahía"

La cadena Fox anunció una nueva versión de la recordada serie "Guardianes de la bahía", emitida originalmente entre 1989 y 2001.

Este reinicio -que tendrá 12 episodios- estará a cargo del productor, guionista y director Matt Nix, y contará con la producción ejecutiva de Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, los creadores de la serie original.

La primera temporada de "Guardianes de la bahía" se centraba en la vida profesional y personal de un equipo de socorristas en las playas de Los Ángeles, principalmente en Santa Mónica y Venice Beach.

La versión original fue protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak, y Billy Warlock. Por ahora se desconoce el elenco que integrará este reinicio.

El estreno de la nueva serie de "Guardianes de la bahía" está previsto para fines de 2026.