Anuncian reinicio de la serie de "Prison Break": Habrá nuevos personajes

Sin embargo, la historia estará ambientada en el mismo universo de la serie original.

La plataforma Hulu confirmó que está trabajando en una nueva serie de "Prison Break", la exitosa producción emitida entre 2006 y 2017.

Según detalló el servicio de streaming, esta nueva entrega será un reinicio de la original y contará con nuevos personajes, aunque se ambientará en el mismo universo.

La historia seguirá a una exsoldado (Emily Browning) transformada en gendarme que aceptará un trabajo en una de las prisiones más violentas de Estados Unidos.

La obra será escrita y producida por Elgin James ("Little birds", "Mayans M.C."), y tendrá a Paul Scheuring, creador de la versión original de "Prison Break", como uno de sus directores ejecutivos.

