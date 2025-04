Arenita lanza indirecta a Karol Dance en sorpresiva colaboración con "You"

La ex Yingo Natalia Rodríguez, mejor conocida como Arenita, sorprendió al colaborar con Netflix para promocionar la serie "You".

En el vídeo, la influencer repasó las "red flags" de Joe Goldberg (Penn Badgley), el psicópata protagonista de la historia que ha asesinado a todas sus exnovias.

"¿Por qué será que la gente más loca siempre se hace víctima? (...) yo al principio amaba a Joe, pero cuando me fui dando cuenta de que era un narcisista me replanteé todo, como que me dio un déjà vu", dijo, lanzando una indirecta al polémico Karol Lucero, su expareja.

En tanto, mientras la comunicadora resumía la trama del último ciclo, aprovechó para hacer referencias a los escándalos que ha protagonizado el animador, afirmando que "a los narcisistas les encanta ser el centro de atención y hay algunos que hasta viven de las polémicas".

"Apuesto lo que sea a que todas esas cámaras de seguridad que tiene ahí instaladas tienen hasta audio y vídeo", comentó, en relación a las denuncias contra Lucero por abuso laboral, donde además se le acusó de espiar a sus trabajadores a través de cámaras de seguridad.

Cabe recordar que la quinta y última temporada de la serie, estrenada en 2018, ya está disponible en la plataforma de streaming.