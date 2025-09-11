"Big Little Lies" confirma nueva temporada a seis años de sus últimos episodios

La cadena HBO confirmó que está produciendo una tercera temporada de la aclamada serie "Big Little Lies", cuyos últimos episodios fueron emitidos en 2019.

La empresa aseguró un contrato con la guionista Francesca Sloane ("Señor y señora Smith", "Atlanta") para trabajar como productora ejecutiva de la tercera temporada y escribir el primer capítulo de esta, señaló Variety.

Además se confirmó el regreso de Nicole Kidman y Reese Witherspoon como las protagonistas, además de su rol como productoras ejecutivas de la ficción.

"Big Little Lies" debutó originalmente en 2017 con una elogiada temporada que le permitió arrasar en los Globos de Oro y los Emmy con más de 10 premios. En 2019 estrenó una segunda temporada que, pese a recibir algunas nominaciones, no pudo repetir el éxito de su antecesora.

Por ahora no existe fecha de estreno para la tercera temporada de "Big Little Lies".