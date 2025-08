Muere a los 33 años la actriz Kelley Mack de "The Walking Dead"

Los fanáticos de la serie "The Walking Dead" están de duelo tras el fallecimiento de la actriz Kelley Mack a sus 33 años.

Según detalla The Hollywood Reporter, la intérprete murió el pasado 2 de agosto en la ciudad de Cincinnati producto de un tumor en su sistema nervioso.

Mack se hizo conocida principalmente por su trabajo en la novena temporada de "The Walking Dead", donde interpretó a "Adeline", una residente de la zona de "Hilltop".

Además acumuló créditos en series como "9-1-1" y "Chicago Med".

It’s with immense sadness that we share the passing of Kelley Mack at the age of 33.



Kelley is known to fans of #TheWalkingDead for portraying the character of Addy in Season 9.



Our sincere thoughts are with her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/u810HeyGtX