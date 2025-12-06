"Neon Genesis Evangelion": 30 años del anime que marcó una generación

Han pasado 30 años desde que "Neon Genesis Evangelion" irrumpió en la televisión japonesa, de la mano del director y guionista Hideaki Anno, la serie sigue generando debates, interpretaciones y un fervor que pocas obras del ánime han logrado tener durante tantas décadas.

A México llegó a finales de los años 90, en una época en la que el internet apenas daba sus primeros pasos y la animación japonesa se abría camino a cuentagotas en algunos canales de televisión de paga, como Locomotion.

El acceso era limitado: episodios grabados en formato VHS, retransmisiones tardías en televisión abierta y conversaciones entre fanáticos que empezaban a formar las primeras comunidades otaku del país.

Para Enrique Cervantes, quien dirigió el doblaje de la serie al español latino, enfrentarse a Evangelion fue tan apasionante como riesgoso. "Cuando me mostraron el proyecto, les dije que me estaba arriesgando a que me excomulguen", recuerda entre bromas, aludiendo a las referencias religiosas que marcan la trama. "El secreto del éxito fue el público; ellos la convirtieron en lo que es hoy".

Ernesto Lezama, actor de doblaje, confiesa que al inicio desconocía por completo la magnitud de la historia y la importancia de mi personaje.

"Yo empecé sin conocer la serie. Hice mi personaje y no me enteré de nada hasta años después, cuando compañeros y fanáticos me explicaron la importancia de Kaworu Nagisa. Me atrapó su dulzura y su complejidad", relató.

"Una obra que la tienes que ver varias veces y con madurez"

La piloto Asuka Langley, uno de los personajes más emblemáticos, también tuvo un camino especial en el doblaje mexicano. La primera actriz en darle voz fue Norma Echevarría y posteriormente el papel pasó a Georgina Sánchez.

"Fui evolucionando con Evangelion. Cuando hice el primer doblaje estaba muy chavita y no alcancé a entender a profundidad a Asuka. En el segundo doblaje ya pude entender más esta cuestión de la autoaceptación", comentó Sánchez.

Circe Luna, voz de Rei Ayanami, asegura que su primer encuentro con la serie fue gracias a un seguidor que le envió los episodios en formato VHS. "No entendí nada al principio. Cuando uno está en una etapa de tu vida, no llegas a entender a personajes tan tristes. Evangelion es una obra que la tienes que ver varias veces y con madurez", señaló.

Reloj conmemorativo

Para celebrar las tres décadas del estreno, la marca Casio lanzó un reloj G-SHOCK inspirado en el EVA 01, diseñado por Ikuto Yamashita, el mismo artista detrás de los icónicos mechas.

Este reloj contiene varias referencias al ánime como la leyenda "NEON GENESIS", la mancilla del cronómetro con la forma del "tercer ángel Sachiel" o la impresión del casco y el brazo del EVA 01. Un guiño más a una serie que, 30 años después, sigue viva en la memoria de millones.