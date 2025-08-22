Nicolas Cage está en conversaciones para protagonizar la quinta temporada de "True Detective"

El actor Nicolas Cage se encuentra en conversaciones para ser el protagonista de la quinta temporada de "True Detective", la premiada serie de HBO Max.

Según Variety el intérprete está cerca de concretar el acuerdo para ser la estrella de la nueva historia de esta obra antológica, cuyo quinto ciclo se ambientará en el sector de Jamaica Bay de Nueva York.

Anteriormente "True Detective" contó con actores como Woody Harrelson y Matthew McConaughey (T1); Colin Farrell y Rachel McAdams (T2); Mahershala Ali (T3) y Jodie Foster (T4), que ganó el Emmy y el Globo de Oro por su trabajo.

Esta, junto a su participación en la serie de "Spider-Man Noir" (proyectada para 2026), serán las primeras experiencias televisivas de Nicolas Cage. Se espera que la quinta temporada de "True Detective" se estrene en 2027.