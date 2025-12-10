20 años después: Belén Soto confirma el regreso de "Papi Ricky"

La aclamada teleserie chilena "Papi Ricky" regresará, esta vez en formato cinematográfico, según confirmó en conversación con L'officiel la actriz Belén Soto, quien protagonizó la versión emitida por Canal 13 el 2007: "Traigo de vuelta una de las IP más queridas y reconocidas de Chile, 20 años después".

La trama retomará el punto de quiebre familiar que marcó la ficción: la tensión entre Ricky (Jorge Zabaleta), su hija Alicia (Belén Soto) y la reaparición de Catalina (María Elena Swett), ahora con las vidas de los personajes transformadas con el tiempo. Soto adelantó que "está quedando muy entretenida, yo creo que a la gente le va a sorprender".

El proyecto será liderado por Soto, quien asumirá un doble rol como actriz y productora, y destacó: "Por fin puedo decir que estoy logrando lo que soñé lograr durante estos seis años en que me dediqué a aprender, a estudiar, a fracasar y a caerme". Además, Jorge Zabaleta se suma como coproductor minoritario.

La dirección estará a cargo del cineasta argentino Sebastián Schindel, mientras que el guion fue confiado a Sebastián Arrau, responsable de la escritura original de la teleserie. La película se desarrollará bajo Tantor Films y La Merced, con Canal 13 como media partner y propietario de la propiedad intelectual.

Según adelantó la también escritora, el rodaje comenzará en enero de 2026 y la producción espera estrenar en agosto del mismo año. "Estamos muy felices de traerla de vuelta", expresó Soto.

La actriz ya compartió en sus redes las primeras imágenes del elenco, despertando nostalgia entre los seguidores que han esperado la continuación de la historia por años.