"A Viña, a Viña": María José Quintanilla reaccionó ante petición del público en la Teletón

La cantante María José Quintanilla se llevó una sorpresa durante su show en el cierre de la Teletón 2025.

Tras interpretar "La maleta" y "Que culpa tengo yo", las 50 mil personas presentes en el Estadio Nacional comenzaron a gritar "a Viña, a Viña", exigiendo la presencia de Quintanilla en el Festival de Viña del Mar.

"Muchas gracias, Teletón", dijo escuetamente la ex "Rojo", y continuó con su espectáculo.

Pese a ser rostro de Mega, el canal organizador del evento por segundo año consecutivo, María José Quintanilla no fue confirmada dentro de la parrilla del certamen.

Al concluir su actuación, José Antonio Neme (también rostro de Mega) continuó el grito del público y el Estadio Nacional completo su unió en la petición.

La reacción de María José Quintanilla

Más tarde Tita Ureta (también de Mega) la abordó en el backstage y le preguntó directamente por la petición del público.

"Yo llevo más de 20 años, entonces es pura gratitud. Yo partí desde muy chiquitita y en ese entonces era una utopia ser artista. Este ha sido un año en el que me he mirado al espejo y me he dicho que yo puedo hacerlo, que me atreva", señaló María José Quintanilla.

"Las oportunidades se irán abriendo con meritocracia, constancia y trabajo. Trabajo y ganas tengo muchas", concluyó.