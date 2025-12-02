Audiencia de la Teletón 2025 superó los 8 millones de televidentes

La Teletón 2025, emitida entre el 28 y 29 de noviemreb, volvió a congregar a una audiencia masiva en todo el país y es que, según cifras de Kantar IBOPE Media, el evento alcanzó una cobertura de 8.316.042 personas, consolidándose como una de las transmisiones televisivas más vistas del año.

El Prime del sábado fue uno de los momentos más concurridos, con 5.088.833 personas, seguido por la tarde del mismo día, que reunió a 4.994.537 espectadores. La inauguración y el trasnoche del viernes también destacaron con 5.170.210 personas, reflejando un interés que se mantuvo desde el inicio hasta el cierre de la jornada.

Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar IBOPE Media Chile, destacó la capacidad de la Teletón para conectar de manera transversal con el público. "La Teletón convoca audiencias diversas y comprometidas, y demuestra que la televisión abierta sigue cumpliendo un rol social esencial", afirmó el ejecutivo.

Los datos por bloque muestran un comportamiento equilibrado en ambas jornadas. La inauguración del viernes reunió a 5.170.210 personas, mientras que el matinal del sábado alcanzó 4.545.437. En el horario de noticias, la audiencia llegó a 1.936.568, antes de repuntar durante la tarde con 4.994.537 espectadores.

El tramo Prime de cierre volvió a consolidarse como uno de los más fuertes, con 5.088.833 personas conectadas. Para Mirchak, la consistencia de la audiencia fue uno de los elementos más distintivos, reflejando la fidelidad del público durante toda la programación.

En un escenario marcado por la fragmentación de audiencias y la multiplicidad de plataformas, la Teletón se posiciona nuevamente como un caso excepcional de convocatoria masiva.