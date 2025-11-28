Cristián Castro inauguró la Teletón 2025 con un show cargado de hits
El cantante recibió un caluroso abrazo de parte de Don Francisco.
El cantante Cristián Castro fue el encargado de abrir el programa televisivo de la Teletón 2025 con un show cargado de sus éxitos.
Pese a que la actuación no tuvo música en vivo -como es la tónica en este evento-, el mexicano logró conquistar al Teatro Teletón y a los televidentes con su histriónico estilo.
"Lloviendo estrellas", "No podrás" y "Azul" fueron los tres temas escogidos por Castro para su presentación, la cual tuvo como gran fan a José Antonio Neme.
"Si no tienen algo para donar, los invito a donar su tiempo en esta maravillosa obra", dijo el cantante, quien se fundió en un cariñoso abrazo con Don Francisco al finalizar su presentación.
