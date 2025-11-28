Easykid dará primer concierto chileno dentro de Fortnite por la Teletón

La Teletón 2025 se renueva con una experiencia digital inédita con el lanzamiento de "Gamers por Chile IV: La esperanza suena en todo Chile", que incluye el primer concierto chileno realizado íntegramente dentro del videojuego Fortnite, con el cantante Easykid como protagonista.

El escenario digital recrea el Estadio Nacional a escala y permite a los jugadores interactuar con un avatar de Easykid que refleja sus rasgos, movimientos y estilo. Los participantes deberán superar desafíos para recolectar "monedas de la solidaridad", conectando el entretenimiento con la acción solidaria.

Quienes completen el juego y suban sus puntajes en bancochile.cl podrán acceder a sorteos de premios exclusivos, incluyendo un Setup Gamer completo, una PlayStation 5 Slim con dos juegos, una Nintendo Switch con juego, pases dobles para Lollapalooza Chile 2026, y paquetes de paVos, la moneda virtual de Fortnite.

Los interesados pueden ingresar al mapa "Gamers por Chile 4" o usar el código 6588-9180-7823, depositar sus monedas, subir su puntaje y participar por los premios, mientras disfrutan de un concierto digital histórico dentro de Fortnite.