El "Jappening con Ja" regresa a la televisión para la Teletón 2025

A pocas semanas de una nueva edición de la Teletón, se confirmó que los animadores de "Tu Día", José Luis Repenning y Priscilla Vargas, participarán en una nueva edición del clásico espacio de humor "Jappening con Ja".

Ambos periodistas interpretarán a personajes icónicos de "La Oficina", uno de los segmentos más recordados del programa. Vargas asumirá el papel de la nueva "señorita Coté", mientras que Repenning dará vida a "Cacho Escalona Jr.".

Según adelantó El Mercurio, el espacio contará con miembros del elenco original, como Fernando Alarcón, Patricio Torres, Maitén Montenegro y Marilú Cuevas, además de nuevos rostros de la televisión como María Luisa Godoy, Martín Cárcamo, Fernando Godoy, Sammis Reyes, Felipe Parra y Luis Slimming.

El segmento del "Jappening con Ja" está programado para la trasnoche del sábado 30 de noviembre, dentro de las 27 horas de transmisión del evento solidario.

La Teletón 2025 también contempla su tradicional gira nacional entre el 4 y el 22 de noviembre, con la participación de diversos artistas y figuras de televisión que recorrerán el país promoviendo la cruzada solidaria.