Emilia Dides y Nico Ruiz comandaron número musical en Teletón 2025

Los cantante Emilia Dides y Nico Ruiz encabezaron un variado número musical en el cierre de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional.

La ex Miss Universo Chile comenzó el musical con una interpretación de "Bienvenido" de Laura Pausini luciendo su embarazo con un brillante vestido negro.

"Esto es por la Teletón. Somos dos, con mi niña acompañándome acá en esta linda causa", dijo Emilia Dides al concluir la presentación.

Luego le siguió Brayon con "La fuerza del amor" de Myriam Hernández y el ex The Voice Nico Ruiz cantando "Vivir mi vida" de Marc Anthony.

El número musical lo cerró el paciente Teletón Jeremy Rojas con "Hoy" de Gloria Esteffan, acompañado de los otros intérpretes.