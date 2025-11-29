"Me quedó gustando": El beso de José Antonio Neme y Eva Gómez en la Teletón 2025

José Antonio Neme volvió a ser protagonista durante el cierre de la Teletón 2025, donde compartió un divertido beso con Eva Gómez.

"¿Ustedes creen que no voy a besar a la española más chilena y más linda que hay?", preguntó Neme al público, que pedía con fervor el clásico beso entre los animadores.

"Yo he besado a pocas mujeres, pero puede que ahora me pasen cosas", confesó el periodista, mientras la española le decía que "me saliste medio tímido".

Tras darse un tierno piquito, Eva Gómez dijo "que lindo, parece que me quedó gustando".

"¿Quieren otro beso? Estamos en la Teletón, este no es un Only Fans", le señaló Neme al público, que pedía otro beso.