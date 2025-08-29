Síguenos:
Teletón

Myriam Hernández y Pablo Alborán encabezan la parrilla oficial de Teletón 2025

Cooperativa.cl

La cruzada solidaria se llevará a cabo los próximos 28 y 29 de noviembre.

Myriam Hernández y Pablo Alborán encabezan la parrilla oficial de Teletón 2025
En portada

La mañana de este viernes, la fundación Teletón reveló la lista de artistas que serán parte de la cruzada solidaria en su versión 2025. 

El evento, a realizarse los próximos 28 y 29 de noviembre, contará con la presencia de estrellas internacionales como Pablo Alborán, Emmanuel, Yuri, Lucero, Cristián Castro y Ana Torroja.

Por su parte, la música chilena también se hará presente a través de María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Nico Ruiz, Bray On, Emilia Dides, Katteyes, Jere Klein y Myriam Hernández, quien interpreta el himno oficial "Tu corazón".

En tanto, la cuota de humor en las "27 horas de amor" será puesta por el comediante e imitador Stefan Kramer. 

Cabe recordar que el cierre de Teletón 2025, que busca superar los $40.502.617.946 recaudados el año pasado, regresa al Estadio Nacional tras dos años en la Quinta Vergara de Viña del Mar. 

