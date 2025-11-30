Paulina Rubio invitó a Katteyes a cantar uno de sus clásicos en la Teletón

La cantante chilena Katteyes fue la invitada sorpresa de la mexicana Paulina Rubio durante su actuación en la Teletón 2025.

La "chica dorada" llegó hasta el Estadio Nacional como uno de los platos fuertes de la jornada y con un rockero show, el cual incluyó a Katteyes para el clásico "Yo no soy esa mujer".

"Gracias Kat, eres hermosa", le dijo Rubio a la artista urbana tras haberla acompañado sobre el escenario.

Esta fue la segunda aparición de Katteyes durante esta Teletón 2025 tras su presentación solista en el Teatro Teletón durante el trasnoche del programa de TV.