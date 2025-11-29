Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Rafael Araneda recibe críticas por su manejo durante petición de matrimonio en la Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador reveló la sorpresa en plena transmisión y le pidió al futuro novio "hacerla cortita".

Rafael Araneda recibe críticas por su manejo durante petición de matrimonio en la Teletón
En portada

Una ola de críticas ha recibido el animador Rafael Araneda por su manejo durante una petición de matrimonio en plena transmisión televisiva de la Teletón.

Javiera y Ariel, dos pacientes de Teletón, contaron su historia de amor y de cómo se conocieron en la institución. Tras entrevistarlos, Araneda le aseguró a Ariel que había hablado con un empresario que le ayudaría a conseguir trabajo, y aprovechó de despedirlos para seguir con la transmisión.

Pero cuando Don Francisco animaba al público, el "Tío conductor" lo interrumpió para decirle, fuera de micrófono, que Ariel quería pedirle matrimonio a Javiera. "¿Quiere pedir matrimonio?", dijo Don Francisco a viva voz, arruinando la sorpresa.

"Llegó hasta la suegra a decirme", replicó Araneda, e invitó a pasar a los futuros esposos. "Segundo matrimonio en la misma Teletón... te develamos la sorpresa pero estamos contra el tiempo y no vamos bien. Hágala cortita, por favor", le pidió Rafael Araneda a Ariel y Javiera, quienes se demoraron 30 segundos en el ritual.

En redes sociales el desempeño de Araneda fue criticado por apurar la petición y por privilegiar la transmisión por sobre la historia de Ariel y Javiera.

