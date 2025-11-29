Rafael Araneda recibe críticas por su manejo durante petición de matrimonio en la Teletón
El animador reveló la sorpresa en plena transmisión y le pidió al futuro novio "hacerla cortita".
El animador reveló la sorpresa en plena transmisión y le pidió al futuro novio "hacerla cortita".
Una ola de críticas ha recibido el animador Rafael Araneda por su manejo durante una petición de matrimonio en plena transmisión televisiva de la Teletón.
Javiera y Ariel, dos pacientes de Teletón, contaron su historia de amor y de cómo se conocieron en la institución. Tras entrevistarlos, Araneda le aseguró a Ariel que había hablado con un empresario que le ayudaría a conseguir trabajo, y aprovechó de despedirlos para seguir con la transmisión.
Pero cuando Don Francisco animaba al público, el "Tío conductor" lo interrumpió para decirle, fuera de micrófono, que Ariel quería pedirle matrimonio a Javiera. "¿Quiere pedir matrimonio?", dijo Don Francisco a viva voz, arruinando la sorpresa.
"Llegó hasta la suegra a decirme", replicó Araneda, e invitó a pasar a los futuros esposos. "Segundo matrimonio en la misma Teletón... te develamos la sorpresa pero estamos contra el tiempo y no vamos bien. Hágala cortita, por favor", le pidió Rafael Araneda a Ariel y Javiera, quienes se demoraron 30 segundos en el ritual.
En redes sociales el desempeño de Araneda fue criticado por apurar la petición y por privilegiar la transmisión por sobre la historia de Ariel y Javiera.
rafa araneda desubicado deja que el cabro haga su propuesta tranquilo, que es eso de decir que la haga cortita— cata ⭐️ (@satiritalinda) November 29, 2025
Es muy buen momento para decir RAFAEL ARANEDA ERES UN WEON INCOMPETENTE, todo por querer hacer las cosas apurado le cago la propuesta de matrimonio a una linda y luchadora pareja #Teletón2025 #TeletonTodosLosDias pic.twitter.com/DWfeiQv5Ap— ★Leandro★ (@IsaC_Chile) November 29, 2025
Rafa Araneda csm como arruinai esa wea #Teleton2025— Verii (@veruulovesatl) November 29, 2025
Tan desubicado el Rafa Araneda, no sé para qué lo traen si es tan re fome y antipático #Teleton2025— Nina🌞 (@NinaRLZ) November 29, 2025
El Rafa se alarga que le consiguió pega para quedar de superhéroe y arruina el momento emotivo de ellos que se supone a lo que iba la entrevista….— Seba Yevenes (@SebasYevenes) November 29, 2025
#Teleton2025#TeletonChile