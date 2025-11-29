Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Teletón 2025: Pablo Alborán superó problemas técnicos y encantó al Estadio Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español se dio el lujo de cantar a capella.

Teletón 2025: Pablo Alborán superó problemas técnicos y encantó al Estadio Nacional
Llévatelo:
El cantante Pablo Alborán ofreció una sólida presentación durante su paso por el Estadio Nacional en el cierre de la Teletón 2025.

La actuación del español se vio retrasada algunos minutos debido a desperfectos técnicos que obligaron a los animadores a intervenir mientras estos se solucionaban.

Una vez superados, Alborán hizo una canción solo con su piano, y luego incorporó a una banda para concluir entre aplausos. Incluso se dio el lujo de cantar a capella un par de canciones extra.

"Nos vemos en algunos meses", prometió el europeo, quien regresará a Santiago el 2 y 3 de marzo de 2026 para dar un par de shows en el Movistar Arena.

