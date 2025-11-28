Teletón 2025 recibe a miles de personas en el Estadio Nacional

Este 28 y 29 de noviembre se realiza el clásico programa televisivo de la Teletón 2025, el cual se extenderá por más de 30 horas de transmisión ininterrumpida.

Este año el cierre del evento vuelve al Estadio Nacional y la apertura se realizó, como es tradición, en el Teatro Teletón.

La meta de la Teletón para este año 2025 es de $40.502.617.946 pesos. Hasta las 23:45 horas se han recaudado $31.342.748.110.

"Cuando este corazón late, Chile late. Que todo el país se una pese a todas las dificultades y todas las diferencias", señaló Don Francisco, tras saludar al Presidente Gabriel Boric, y a los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast en el Teatro Teletón.

Teletón en el Estadio Nacional

A las 22:00 horas de este sábado 29 de noviembre comenzó el bloque final del programa televisivo de la Teletón en el Estadio Nacional, recinto que estrenó una nueva configuración similar al de los conciertos.

Myriam Hernández fue la encargada de abrir la jornada con el himno de la Teletón, seguida por Pablo Alborán, quien comenzó su presentación tras algunos problemas técncicos.

También se esperan los shows de María José Quintanilla, Ana Torroja, Paulina Rubio, Stefan Kramer, Zúmbale Primo, Gino Mella, Lucero, Noche de Brujas y Emilia Dides.

El discurso de Boric en Teletón 2025

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad durante su discurso en esta, su última Teletón como mandatario. "Son tiempos polarizados y difíciles y vaya que necesitamos unidad", señaló la autoridad.

Cristián Castro se lució

El mexicano Cristián Castro abrió el show de la Teletón con una comentada actuación y con José Antonio Neme como protagonista. Al finalizar su presentación, el cantante se fundió en un cariñoso abrazo con Don Francisco, quien agradeció su presencia en la cruzada solidaria.

Teletón 2025: Los artistas del bloque infantil

Durante el bloque infantil, que se realiza hasta las 13:30, participan Plim Plim, Q_ARE y Lara Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa (@cooperativa)

Bloque Cierre teatro: La presentación de Zumbale Primo

El bloque Cierre Teatro continúa la tarde de este sábado con la presentación de la banda Zúmbale Primo.