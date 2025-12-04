Iván Torres regresó a TVN tras sufrir una septicemia: "No pasaba al otro día"

"Estuve con compromiso vital, me dijeron los doctores. Me querían hasta intubar", relató Iván Torres sobre el complicado momento de salud que lo tuvo seis semanas alejado de la pantalla de TVN, donde ya es un ícono del matinal del canal.

En su regreso a El meteorólogo contó que "a mediados de octubre comencé a sentirme un poco mal, no sabía lo que tenía, pero estaba más cansado. Tuve fiebre unos y se me pasó. Ya después me dolía la espalda, pero no tanto, pensaba que era algún disco gastado, pero se me pasaba poniéndome guatero".

En conversación con LUN, Torres dijo que "el problema es que soy muy tolerante al dolor, entonces no lograba identificar, porque no me pasó como otras veces, hace años".

Así llegó al 22 de octubre, cuando tuvo "muchas tercianas" y su esposa lo encontró en inconsciente en el piso de su oficina hogareña, sin poder conseguir una ambulancia en el Cajón del Maipo, finalmente su hijo de 24 años llegó para trasladarlo a un servicio de urgencia.

"Aluciné camino a la clínica... me dieron antibióticos fuertes, me pusieron oxígeno y me pincharon en todas partes (...) se dieron cuenta de que en el riñón aparentemente había cálculos y una septicemia multiorgánica (...) estuve mal, un médico me dijo que si no llegaba ahí, no pasaba al otro día. Estuve ocho días internado con puros antibióticos, para recién operarme el 10 de noviembre, y ahí me sacaron siete cálculos", recordó.

Ahora "ya estoy bien", agrega el popular meteorólogo, que regresó a "Buenos Días a Todos" el miércoles- con ocho kilos y una orden médica perentoria: "Me dijeron que cada vez que tenga un dolor extraño debo ir a consultar".