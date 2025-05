Kevin Felgueras y su cruda verdad tras dejar TVN: "Tuve un intento de terminar todo"

El periodista Kevin Felgueras, actual locutor de Rock&Pop, reveló recientemente que atraviesa una depresión crónica y que ha enfrentado momentos críticos de salud mental, especialmente tras su desvinculación de TVN en junio de 2024.

El comunicador, conocido por su rol como reportero en el Congreso, había dejado el canal estatal tras más de cuatro años de trayectoria, despidiéndose públicamente con un mensaje esperanzador que ocultaba un complejo proceso personal.

Durante una entrevista en el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, Felgueras confesó que vivió dos episodios donde su depresión fue crítica, siendo uno de ellos posterior a su salida del canal: "Como a los 20 años yo tuve un intento de terminar todo (...) Y el otro vino hace muy poco".

"Yo estoy con depresión, hace como dos años, con crisis más y con crisis menos”, expresó. Felgueras explicó que su diagnóstico está vinculado a una lucha persistente con la sensación de no ser suficiente, una percepción que arrastra desde su infancia.

"Yo soy el impostor completo, yo no me creo absolutamente nada de lo que me pasa, solo me creo las cosas malas", relató. En este sentido, su despido reforzó esos pensamientos negativos: "Todo lo que yo me decía en mi cabeza se validó con un despido".

Además del impacto emocional, el comunicador mencionó el aislamiento social que sintió después de su salida de TVN. "Como que dejé de servir para la gente", expresó. Según indicó, no mantuvo amistades significativas en el canal y sintió el distanciamiento de quienes lo contactaban con frecuencia. "Cero amigos en la tele, es una selva muy extraña", lamentó.