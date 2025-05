Modelo europeo: La otra alternativa en el debate para el futuro de TVN

La situación de Televisión Nacional de Chile (TVN), con el modelo de financiamiento actual, "es inviable", reiteró este miércoles en Cooperativa el actual presidente del directorio, Francisco Vidal, que sugirió que la alternativa más realista para salvar a la compañía es convertir su señal en un canal exclusivamente de noticias.

La emisora estatal enfrenta dificultades para sobrevivir financieramente, dado que ha visto una drástica reducción en sus ingresos publicitarios, y su modelo de autofinanciamiento está en crisis.

Según Vidal, para que el canal siga existiendo, necesita alrededor de 10.000 millones de pesos al año provenientes del Presupuesto nacional.

"Nuestra decisión fue informarle al Gobierno hace algunos meses que no podemos más, y también aprovechamos la Cuenta Pública (del Congreso), que es obligación por ley, de decírselo al Parlamento y, en particular, al Senado (...) A ellos les hemos explicado hasta la saciedad: esto es inviable con el actual modelo de financiamiento", dijo en entrevista con Lo Que Queda del Día.

El exministro destacó que distintos Gobiernos han realizado esfuerzos para aportar capital, pero estos no han sonado suficientes, y advirtió: "Cuando tú llegas a un momento en que para pagar la luz, el agua, y los sueldos tienes que pedir un crédito, estamos en problemas".

"Hay dos alternativas"

Actualmente se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de aumentar el financiamiento estatal, aunque Vidal indicó que la aprobación es incierta.

"Hay como dos alternativas: una, que se la está jugando este Gobierno en el Parlamento, que es este aporte de 5.500 millones (de pesos) vía Presupuesto anual, más, por la vía de una glosa, mantener el canal cultural distante. Eso te daría, más o menos, los 10.000 millones. Ahora, esa solución no ha sido fácil en el Congreso", admitió el presidente de TVN.

Explicó que "en la Comisión de Cultura, donde estuvimos mucho tiempo, todas las votaciones sustantivas fueron siete-seis, siete-seis, siete-seis. La próxima semana vamos a la Comisión de Hacienda y después vamos a la Sala, pero lo que percibimos es que en el Senado, con la correlación de fuerzas actual del Senado, va a ser más difícil, pero es un camino".

La otra alternativa, agregó Vidal, "es producto de las conversaciones que hemos tenido con todo el mundo: hay una parte de la derecha que ideológicamente estima que no es viable, no es posible, independiente de que ganemos plata, una televisión pública. Es la gente más ideologizada de la derecha, que dice jamás una empresa pública en materia de comunicación. Sin embargo, hay otra parte de la derecha que estima que debiera haber un canal público solo de noticias, una especie como lo que son los modelos europeos".

"Ahora, les he explicado a quienes proponen eso que ese modelo europeo implica financiamiento público bastante superior a los 10.000 millones de pesos que nosotros estamos tratando de que sea la ley ahora", expuso.

"Vamos a ver qué pasa con la legislación, vamos a ver cuál es la reacción cuando se pase al Senado, vamos a ver si se puede montar un trabajo alterno, por así decirlo, mirando si es posible un canal solo de noticias", anticipó.

Finalmente, Vidal reflexionó: "Mi opinión política -y esta es mía- es que, en el sistema de medios de Chile, sigue siendo la televisión abierta un medio muy importante para la información de lo que ocurre en el país y, en ese contexto, siempre he creído, en la realidad concreta de Chile, que es fundamental tener un medio que está obligado -no es buena voluntad, está obligado por su gobernanza, por su gobierno- a ser pluralista, a tener presencia en las regiones, a tener mirada pública y no solo privada. Por eso creo que Televisión Nacional debe seguir existiendo".