Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.4°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión

Willy Sabor "vendió" a Kurt Carrera: contó cuánto ganará en CHV

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador comentaba el cambio de canal de "Detrás del Muro" y cometió una infidencia.

Willy Sabor
 Captura YT

Carrera con Pablo Zamora, quien lleva tiempo alejado de la TV.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El regreso del programa de humor "Detrás del Muro" a Mega, tras su resurrección en Chilevisión, sigue causando comentarios en el mundo de la televisión y ahora incluso llevó a la revelación del sueldo de uno de sus actuales protagonistas.

"El Kike no está muy feliz, pero ya está todo zanjado, ya se tomó la decisión", relató el animador Willy Sabor, en referencia a que no todos los miembros del equipo llegarán al canal ubicado en Vicuña Mackenna.

Esto, porque María José Quiroz, Christian "Ruperto" Henríquez y Kurt Carrera decidieron quedarse en CHV, pese a que en Mega tendrían una condición laboral distinta, porque se les ofreció ser contratados.

En esa línea, en conversación con "Hay que Decirlo" (Canal 13) Willy Sabor fue incluso más allá y comentó que quienes se quedan en Chilevisión tendrán un interesante presente económico.

"Yo sé que Kurt Carrera va a ganar alrededor de 10 millones de pesos mensuales", remató.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada