Willy Sabor "vendió" a Kurt Carrera: contó cuánto ganará en CHV

El regreso del programa de humor "Detrás del Muro" a Mega, tras su resurrección en Chilevisión, sigue causando comentarios en el mundo de la televisión y ahora incluso llevó a la revelación del sueldo de uno de sus actuales protagonistas.

"El Kike no está muy feliz, pero ya está todo zanjado, ya se tomó la decisión", relató el animador Willy Sabor, en referencia a que no todos los miembros del equipo llegarán al canal ubicado en Vicuña Mackenna.

Esto, porque María José Quiroz, Christian "Ruperto" Henríquez y Kurt Carrera decidieron quedarse en CHV, pese a que en Mega tendrían una condición laboral distinta, porque se les ofreció ser contratados.

En esa línea, en conversación con "Hay que Decirlo" (Canal 13) Willy Sabor fue incluso más allá y comentó que quienes se quedan en Chilevisión tendrán un interesante presente económico.

"Yo sé que Kurt Carrera va a ganar alrededor de 10 millones de pesos mensuales", remató.