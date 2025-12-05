Chilenos revelan qué profesión sería la más infiel en encuesta Cadem

La última entrega de la encuesta 5C de Cadem mostró cómo los chilenos ven a distintos oficios y profesiones.

El sondeo indicó que los médicos aparecen como los más infieles, mientras que los psicólogos quedaron como los más fieles. También reveló que, durante la infancia, el deseo más común era ser profesor con un 17%, seguido por médico o profesional de la salud con un 16% y artista con un 15%.

En el apartado sobre bienestar y satisfacción, los artistas destacaron como los más felices con un 18%. A esa categoría se sumaron deportistas e influencers, ambos con un 14%. La percepción sobre estrés laboral dejó a los profesores en el primer lugar con un 25%. Luego se ubicaron los médicos con un 18% y los carabineros con un 16%.

Otra dimensión del estudio mostró que la idea de infidelidad profesional volvió a situar a los médicos en el primer lugar con un 28%, seguido de los artistas con un 14% y choferes o conductores con un 11%. En lo referido a ingresos, la mayoría asoció a los médicos con las mayores posibilidades económicas con un 42%. Influencers consiguieron un 14% y abogados un 13%.

Al analizar la visión del éxito profesional, se observó que para un 39% este concepto radica en hacer lo que les apasiona, superando a quienes priorizan la estabilidad laboral (20%) o la remuneración económica (17%). Por otro lado, los sectores percibidos con mayor proyección fueron programación y desarrollo tecnológico con un 56%, energías renovables y medioambiente con un 45%, y salud y biotecnología con un 41%.

En cuanto a los oficios amenazados por la Inteligencia Artificial, el rol de vendedor lideró las menciones con un 30%, situándose por encima de la programación e informática (23%) y de perfiles como influencer y periodista (21%).