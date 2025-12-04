Tópicos: Magazine | Tendencias
Esto fue lo que más le preguntaron los chilenos a Google en 2025
Autor: Redacción Cooperativa
Las votaciones, la elección del Papa y las enfermedades generaron curiosidad en Chile.
La plataforma Google dio a conocer su tradicional recuento sobre las búsquedas que los usuarios de internet, y en particular los chilenos y chilenas, realizaron en 2025.
Temas como las elecciones presidenciales, la elección del Papa León XIV, las enfermedades y la película "Lilo & Stitch" acapararon la curiosidad en territorio nacional y se impusieron como algunas de las preguntas más realizadas al buscador.
El fallecido Héctor Noguera y su familia, la identidad del presidente de Venezuela, los capibaras, el origen de Países Bajos y Raquel Castillo también figuraron entre lo más buscado.