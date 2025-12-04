Síguenos:
Tópicos: Magazine | Tendencias

Esto fue lo que más le preguntaron los chilenos a Google en 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las votaciones, la elección del Papa y las enfermedades generaron curiosidad en Chile.

Esto fue lo que más le preguntaron los chilenos a Google en 2025
 Gemini IA
La plataforma Google dio a conocer su tradicional recuento sobre las búsquedas que los usuarios de internet, y en particular los chilenos y chilenas, realizaron en 2025.

Temas como las elecciones presidenciales, la elección del Papa León XIV, las enfermedades y la película "Lilo & Stitch" acapararon la curiosidad en territorio nacional y se impusieron como algunas de las preguntas más realizadas al buscador.

El fallecido Héctor Noguera y su familia, la identidad del presidente de Venezuela, los capibaras, el origen de Países Bajos y Raquel Castillo también figuraron entre lo más buscado.

¿Qué es?

  • 1. ¿Qué es la neutropenia?
  • 2. ¿Qué es la escarlatina?
  • 3. ¿Qué es la mononucleosis?
  • 4. ¿Qué es la aspergilosis?
  • 5. ¿Qué es la lipedema?
  • 6. ¿Qué es un capibara?
  • 7. ¿Qué es el cadmio?
  • 8. ¿Qué es un shock séptico?
  • 9. ¿Qué es el antropoceno?
  • 10. ¿Qué es homologación?

¿Cómo?

  • 1. ¿Cómo votar en Chile?
  • 2. ¿Cómo se llama el nuevo Papa?
  • 3. ¿Cómo dibujar a Stitch?
  • 4. ¿Cómo se escribe Stitch?
  • 5. ¿Cómo se escribe Universidad?
  • 6. ¿Cómo se usan las criptomonedas?
  • 7. ¿Cómo se dice tu método en polaco?
  • 8. ¿Cómo saber?
  • 9. ¿Cómo se llama la novia de Stitch?
  • 10. ¿Cómo va la U?

¿Por qué?

  • 1. ¿Por qué se cortó la luz en Chile?
  • 2. ¿Por qué se llaman Países Bajos?
  • 3. ¿Por qué los gatos amasan?
  • 4. ¿Por qué se calienta el celular?
  • 5. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
  • 6. ¿Por qué el huemul está en peligro de extinción?
  • 7. ¿Por qué se celebra el Día de las Flores Amarillas?
  • 8. ¿Por qué me suena tanto el estómago?
  • 9. ¿Por qué fue la guerra de Vietnam?
  • 10. ¿Por qué me tiro tantos pedos?

¿Quién es?

  • 1. ¿Quién es el nuevo Papa?
  • 2. ¿Quién es la esposa de Héctor Noguera?
  • 3. ¿Quién es el presidente de Venezuela?
  • 4. ¿Quién es Jean Paul Pineda?
  • 5. ¿Quién es Leonarda Villalobos?
  • 6. ¿Quién es Charlie Kirk?
  • 7. ¿Quién es Raquel Castillo?
  • 8. ¿Quién es Felipe Kast?
  • 9. ¿Quién es Juan Pablo Sáez?
  • 10. ¿Quién es Tamara Ferreira?

