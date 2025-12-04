Esto fue lo que más le preguntaron los chilenos a Google en 2025

La plataforma Google dio a conocer su tradicional recuento sobre las búsquedas que los usuarios de internet, y en particular los chilenos y chilenas, realizaron en 2025.

Temas como las elecciones presidenciales, la elección del Papa León XIV, las enfermedades y la película "Lilo & Stitch" acapararon la curiosidad en territorio nacional y se impusieron como algunas de las preguntas más realizadas al buscador.

El fallecido Héctor Noguera y su familia, la identidad del presidente de Venezuela, los capibaras, el origen de Países Bajos y Raquel Castillo también figuraron entre lo más buscado.

¿Qué es?

1. ¿Qué es la neutropenia?

2. ¿Qué es la escarlatina?

3. ¿Qué es la mononucleosis?

4. ¿Qué es la aspergilosis?

5. ¿Qué es la lipedema?

6. ¿Qué es un capibara?

7. ¿Qué es el cadmio?

8. ¿Qué es un shock séptico?

9. ¿Qué es el antropoceno?

10. ¿Qué es homologación?

¿Cómo?

1. ¿Cómo votar en Chile?

2. ¿Cómo se llama el nuevo Papa?

3. ¿Cómo dibujar a Stitch?

4. ¿Cómo se escribe Stitch?

5. ¿Cómo se escribe Universidad?

6. ¿Cómo se usan las criptomonedas?

7. ¿Cómo se dice tu método en polaco?

8. ¿Cómo saber?

9. ¿Cómo se llama la novia de Stitch?

10. ¿Cómo va la U?

¿Por qué?

1. ¿Por qué se cortó la luz en Chile?

2. ¿Por qué se llaman Países Bajos?

3. ¿Por qué los gatos amasan?

4. ¿Por qué se calienta el celular?

5. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?

6. ¿Por qué el huemul está en peligro de extinción?

7. ¿Por qué se celebra el Día de las Flores Amarillas?

8. ¿Por qué me suena tanto el estómago?

9. ¿Por qué fue la guerra de Vietnam?

10. ¿Por qué me tiro tantos pedos?

¿Quién es?