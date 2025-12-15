Cordero al palo figura en ranking de los 100 mejores platos del mundo

El cordero al palo volvió a posicionarse entre las preparaciones más destacadas a nivel internacional, luego que Taste Atlas lo incluyó en su ranking de los 100 mejores platos del mundo para el período 2025/2026.

Dentro del listado, el cordero al palo alcanzó el puesto número 28, con una puntuación de 4,42, mientras que el primer lugar fue para el vori-vori de Paraguay, seguido por la pizza napolitana y el tajarin al tartufo bianco de Italia.

En la reseña se destacó el método de preparación de la receta chilena, subrayando que "el cordero se cocina lentamente durante varias horas a fuego de leña, mientras se baña en sus propios jugos y grasa", proceso que permite obtener una carne "tierna y jugosa" en su interior, junto a una piel "perfectamente crujiente".

Taste Atlas también relevó la simpleza de los ingredientes utilizados durante la cocción, que suelen limitarse a una mezcla de agua tibia, sal y ajo, permitiendo que el sabor natural de la carne sea el protagonista. Como sugerencia de acompañamiento, el portal recomendó servir el plato con pebre, tradicional condimento chileno que aporta frescura y equilibra la intensidad del cordero.

El reconocimiento se extendió también al desempeño de la cocina nacional en el ranking por países. En esa clasificación, Chile se ubicó en el lugar número 32 entre las 100 mejores gastronomías del mundo, superando a países como Austria, República Checa, Egipto y Palestina. El podio general fue encabezado por Italia, seguida de Grecia y Perú.