Es chilena: Estudio vinculó el origen de las papas fritas a una fiesta en Nacimiento

¿Y si las papas fritas no nacieron en Bélgica ni en Francia, sino en Chile? Esa es la sorprendente hipótesis que impulsa la Municipalidad de Nacimiento, respaldada por el Ministerio de Agricultura, tras una investigación histórica que vincula este icónico plato a un banquete realizado en el Fuerte de Nacimiento en 1629.

Durante una visita a la comuna del Biobío, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció el apoyo oficial para declarar el 29 de noviembre como el Día Nacional de la Papa Frita, fecha en que habría sido liberado el soldado español Francisco Núñez de Pineda, quien en su obra Cautiverio Feliz describe haber sido agasajado con papas fritas tras su liberación del pueblo mapuche.

"Vamos a acoger esta propuesta en torno a la fecha en que se habría liberado a Pineda Bascuñán y en cuyo banquete se habrían servido papas fritas. Además, como ministerio, queremos apoyar a los agricultores interesados en este cultivo, especialmente con semillas", indicó el secretario de Estado.

La iniciativa, desarrollada por Nacimiento junto a académicos de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, busca posicionar a la comuna como la cuna originaria de la papa frita, un plato hoy presente en todo el mundo.

Nacimiento buscará el reconocimiento de la Unesco

El alcalde Carlos Toloza subrayó que el objetivo es lograr no solo el reconocimiento nacional, sino también la inclusión de Nacimiento en la lista de patrimonios inmateriales de la humanidad de la Unesco.

"Queremos que este hito histórico sea reconocido oficialmente. Nuestro anhelo es que el 29 de noviembre sea el Día Nacional de la Papa Frita, y que la Unesco nos reconozca como su lugar de origen. Invitamos a nuestros amigos belgas y franceses a conocer esta historia en terreno", señaló el jefe comunal.

El presidente de la Junta de Vecinos de Chequenal, Douglas Miranda, celebró el descubrimiento como un nuevo hito para la identidad local, afirmando que "estamos recuperando las raíces históricas, con esta papa que es nacimentana. Estamos muy contentos y disfrutando las papas mapuches".

El delegado presidencial provincial del Biobío, Javier Fuchslocher, destacó el potencial de esta propuesta para impulsar el desarrollo y el arraigo en las zonas rurales. "Esta es una oportunidad para generar identidad, empleo y arraigo, especialmente entre la juventud rural", resaltó.

El chef y docente del Duoc UC de Concepción, Jonathan Pastorini, destacó que "la papa frita es una preparación fundamental en la cocina moderna y, ahora, con este respaldo histórico, entendemos que también es parte de nuestro patrimonio".

El ministro Valenzuela adelantó que el Gobierno trabajará con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para avanzar en una propuesta legislativa. "Ya existen productos reconocidos oficialmente por su valor patrimonial, como el pipeño o la longaniza. Este hallazgo puede llevarnos a un reconocimiento similar para la papa frita, incluso a nivel mundial", cerró.