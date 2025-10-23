La marraqueta chilena figura entre los mejores panes del mundo según Taste Atlas

La marraqueta fue reconocida nuevamente entre los mejores panes del mundo, según el ranking elaborado por el sitio especializado en gastronomía, Taste Atlas.

El tradicional pan chileno, también conocido como pan batido o pan francés, se ubicó en el puesto número 17 del listado que destaca a las 50 mejores preparaciones de este tipo a nivel mundial.

Taste Atlas describe a la marraqueta como un alimento básico que suele consumirse tres veces al día y que es especialmente popular en Chile y Bolivia. "Se elabora con harina, agua, sal y levadura. Se suelen prensar dos bolas de masa y luego partirlas casi por la mitad antes de hornearlas, generalmente con una olla con agua, lo que le da a la marraqueta su corteza característica", detalla el sitio.

Además, el portal especializado señala que sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX y comienzos del XX, época en que numerosos europeos emigraron a ambos países. Según una de las versiones, el pan habría sido creado por dos hermanos franceses de apellido Teran-Marraquett, de quienes habría tomado su nombre.

En los primeros lugares del ranking aparecen el naan de mantequilla y ajo (India), el kulcha de Amritsari (India) y el roti canai (Malasia). También figuran el pan de bono (Colombia), el pão alentejano (Portugal) y el pão de queijo (Brasil), entre otros.

Los 10 mejores panes del mundo, según Taste Atlas