Valparaíso también eligió sus mejores empanadas: ¿Dónde comprarlas?

Tal como Santiago, en Valparaíso también se realizó un concurso de empanadas, con miras a las Fiestas Patrias y que reunió a 14 postulantes, sometidos a una cata ciega por parte del jurado.

El primer lugar fue para un conocido, y así lo destacó el presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, Patricio Rojas: "Esta premiación reafirma la consistencia de El Sabor de Miguel, al repetir el triunfo este año".

"Habla de la calidad sostenida del producto y de mantener una receta en el tiempo, algo que para este tipo de fábricas es sinónimo de respeto y compromiso con sus clientes", afirmó el también degustador.

Las mejores empanadas de Valparaíso

Según la decisión del jurado, las tres mejores empanadas del Puerto son

El Sabor de Miguel, Subida Ecuador Local 6 Panadería Superba, Victoria 2981 Amasandería Los Mendoza, Av. Alemania, frente a Plaza Bismark

Además, Los Mendoza ganó la mención La Selecta, a la empanada de mejor relación precio-calidad.