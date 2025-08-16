Síguenos:
La "regada" celebración de la Cabalgata del Vino en Murcia

La ciudad de Jumilla, en el norte de comunidad autónoma mediterránea de Murcia, fue nuevamente escenario de la Cabalgata del Vino, fiesta que se enmarca en las celebraciones de la Feria y Fiestas en Honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad. Miles de personas recorrieron las calles en una de las citas más multitudinarias, repartiendo y empapándose en vino.

La urbe, de casi 30 mil habitantes, recibe a miles turistas en agosto por las festividades, pues el vino -con denominación de origen- es su emblema comercial, con amplio reconocimiento internacional por cepas como airén, macabeo, sauvignon blanc, tempranillo, syrah o petit verdot.

