La ciudad de Jumilla, en el norte de comunidad autónoma mediterránea de Murcia, fue nuevamente escenario de la Cabalgata del Vino, fiesta que se enmarca en las celebraciones de la Feria y Fiestas en Honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad. Miles de personas recorrieron las calles en una de las citas más multitudinarias, repartiendo y empapándose en vino.

La urbe, de casi 30 mil habitantes, recibe a miles turistas en agosto por las festividades, pues el vino -con denominación de origen- es su emblema comercial, con amplio reconocimiento internacional por cepas como airén, macabeo, sauvignon blanc, tempranillo, syrah o petit verdot.

