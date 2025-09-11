Síguenos:
Magazine | Tendencias

Lanzan nueva edición de la feria de belleza, cosmética y peluquería EXPO MIT

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Los días 5 y 6 de octubre, en el Centro de Eventos Alto San Francisco de la comuna de Santiago, se realizará la edición 2025 de EXPO MIT, feria dedicada al sector de belleza, cosmética y peluquería, orientada a profesionales y emprendedores, pero también al público general.

Además de presentaciones y reuniones de trabajo, el evento contempla una exposición y venta de productos y servicios relacionados, desde peluquerías y barberías, hasta masoterapia, aparatología o tratamientos.

La entrada, a través del sistema Toliv, tiene un valor de 8.000 pesos, para ambos días.

