Dua Lipa deslumbra en las primeras imágenes de su spot grabado en Chile

Esta semana se revelaron las primeras imágenes del comercial que Dua Lipa filmó en Chile a comienzos de este año para la casa de moda Yves Saint Laurent (YSL).

El adelanto, difundido en plataformas digitales, muestra a la artista en escenarios tan distintos como las calles céntricas de Santiago y el imponente Desierto de Atacama.

En los clips, la marca acompaña las escenas con el mensaje: "Último minuto: Dua Lipa está en camino, alimentada por el espíritu de la libertad".

La grabación se realizó en enero, cuando la intérprete de "Levitating" llegó sorpresivamente al país junto a su equipo.

Durante casi una semana, recorrió diversos puntos como el embalse El Yeso, Cajón del Maipo, Calama, el histórico Club de la Unión y calles icónicas como Bandera y Mac Iver.

Su hospedaje fue en el hotel Mandarín Oriental, en Las Condes.

En redes sociales, la cantante compartió parte de su experiencia y se despidió con un entusiasta mensaje: "¡Chileeeee! me encanta muchoo aquiiii ❣️❣️ nos vemos prontoooo".

Y así fue, ya que, con su gira mundial "Radical Optimism Tour", se presentará en el Estadio Nacional los días 11 y 12 de noviembre, ambos con entradas agotadas.

Según YSL, el spot completo se estrenará este viernes 15 de agosto a través de sus cuentas oficiales.