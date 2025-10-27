Alemania: Banda criminal tenía en su poder un "enorme arsenal" de tiempos de la Segunda Guerra Mundial

La Policía de Alemania incautó este lunes, en una operación contra una banda criminal organizada, cientos de armas de guerra en su mayoría procedentes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la ciudad de Remscheid, en el estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia, y en otras dos urbes germanas, Hamm y Turingia (oeste y este).

Tres personas fueron detenidas bajo sospecha de haber infringido la ley de armamento y otra más por infracción contra la ley de estupefacientes, mientras que se registraron en total once inmuebles, informó el jefe de la operación policial, Daniel Sternemann, en una rueda de prensa.

La operación se realizó con el objetivo de impedir que se llevase a cabo la venta de una serie de armas que la banda presuntamente había transportado en un vehículo a través de varios países europeos, agregó Sternemann y agradeció la cooperación de la Europol.

El jefe de la comisión de investigación, Michael Vagnsoe, detalló que como parte del armamento incautado se habían hallado granadas de mortero, lanzagranadas antitanque, granadas de mano, ametralladoras MG 34, armas automáticas y explosivos, entre otros.

La mayor parte de estas armas databan de la Segunda Guerra Mundial y eran de fabricación alemana y soviética, explicó, y agregó que las granadas ya han sido detonadas de forma controlada.

"Enorme arsenal" encontrado en un sótano con parafernalia nazi y soviética

En un sótano en Remscheid, vinculado a un hombre de 59 años -uno de los supuestos traficantes detenidos-, se encontraron junto con armas de la Segunda Guerra Mundial una serie de objetos de parafernalia nazi y soviética, expuestos como si de un museo se tratara, señaló Vagnsoe.

La brigada de delitos políticos está investigando, pero de momento no hay indicios de que el supuesto coleccionista hubiese demostrado indicios de una ideología ultraderechista en el pasado.

La investigación implicó el domingo el despliegue de operativos de la unidad de élite de la Policía alemana, el SEK, que entró en un taller de automóviles situado en un edificio residencial en Remscheid, donde encontraron lo que el diario Bild describió como "un enorme arsenal".

El Bild informó que en la operación fue detenido el dueño del taller de automóviles cuando transitaba en vehículo, después de haber sido seguido por agentes de la Policía desde la frontera germano-polaca en dirección a Renania del Norte-Wetfalia.