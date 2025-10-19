Una concurrida protesta tuvo lugar este domingo en el Puente de Brandeburgo de Berlín, Alemania, en rechazo a unas polémicas declaraciones que hizo el canciller Friedrich Merz, que fueron tildadas de racistas y discriminatorias.

Sus dichos fueron emitidos el lunes durante un acto institucional en el estado federado de Brandeburgo, en el que Merz fue consultado sobre su estrategia ante el auge político del partido ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania), indicando que en agosto las solicitudes de asilo por parte de migrantes se redujeron en un 60% con respecto al año anterior.

"Pero por supuesto seguimos teniendo este problema en el paisaje urbano, y por eso el ministro del Interior está ocupado en hacer posible y llevar a cabo deportaciones de modo muy amplio", respondió el canciller, en lo que parecía una alusión a la presencia excesiva de extranjeros en ciudades.

La controversia se agravó cuando, más tarde, la frase en cuestión no apareció en la transcripción de la intervención enviada por la oficina de prensa del gobierno, lo que un vocero intentó justificar el miércoles aduciendo que, cuando Merz la pronunció, no estaba hablando como canciller sino como líder de partido.

Desde los partidos que componen la coalición gobernante e incluso compañeros políticos de Merz se distanciaron de su respuesta, mientras que la oposición de izquierda ha sido más crítica.

