Pese a protestas, Alemania sienta las bases para aumentar el reclutamiento militar

El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto que sienta las bases para aumentar el reclutamiento militar, inicialmente a partir de la voluntariedad, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 soldados activos, cerca de 80.000 más que actualmente, y además aumentar el número de reservistas hasta los 200.000 hombres.

El canciller, Friedrich Merz, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, justificaron los planes aludiendo a la amenaza rusa y a la responsabilidad que tiene Alemania de tener el ejército convencional más grande de Europa para hacer su aporte a la defensa del territorio de la OTAN.

"Lo he dicho ya otras veces que, por su tamaño y su capacidad económica, Alemania tiene que tener el ejército convencional más grande de Europa", dijo Merz.

Pistorius, por su parte, dijo que ante la actual situación de seguridad internacional no sólo se requiere un ejército mejor equipado, sino también un ejército más grande, por lo que se necesita aumentar la atractividad del servicio.

"Queremos atraer más gente joven al ejército haciendo más atractiva la formación y la remuneración", dijo Pistorius.

Detalles del proyecto

La remuneración de los reclutas deberá ser de cerca de 2.000 euros netos mensuales (más de 2.200.000 pesos chilenos) y el ejército asumirá el pago total de la seguridad sanitaria.

El plan es empezar con 15.000 reclutas e ir aumentando la cifra paulatinamente, para lo que, a partir de 2026, se reintroducirá un registro obligatorio, abolido en 2011, para determinar que personas están en edad y en condiciones de prestar el servicio.

Todos los nacidos a partir de 2008 recibirán correo del ejército para responder una serie de preguntas y volver a crear el registro.

A partir de 2026, todos los varones que cumplan 18 años deberán responder a la pregunta de si están dispuestos a prestar el servicio.

Optimismo en la voluntariedad del servicio

En caso de que la voluntariedad no lleve a que las cifras proyectadas se alcancen, se plantea reintroducir el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011.

No obstante, Pistorius se mostró confiado de que a través de la voluntariedad se alcancen las metas fijadas: "La experiencia de otros países como Suecia muestra que se puede hacer crecer el ejército mejorando la atractividad", dijo.

El Consejo de Ministros de este miércoles no se realizó, como es habitual, en la Cancillería, sino -por primera vez desde 1992- en el Ministerio de Defensa.

Además de aprobar el proyecto sobre el servicio militar, se aprobó la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y un fortalecimiento del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD).

Detractores bloquearon centro de alistamiento

Horas antes de que el Consejo de Ministros abordara aumentar el reclutamiento, un colectivo de activistas contra el rearme militar bloqueó las instalaciones centrales encargadas del alistamiento de personal de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) en Colonia, en el oeste de Alemania.

La protesta se enmarca dentro de una semana de acciones organizadas por la plataforma "Desarmar Rheinmetall".

"Aquí se planea la carrera de cada oficial. En cuando se vuelva a introducir el servicio militar, aquí también se organizarán los reclutamientos", declaró según un comunicado Luca Hirsch, uno de los activistas.

"Por eso estamos aquí para decir ya claramente: ¡no estamos dispuestos a ir a la guerra! No queremos tener nada que ver con la guerra de los que gobiernan y no estamos dispuestos a morir para un país que cada vez recorta más las infraestructuras sociales", agregó.

En vídeos difundidos en redes sociales se puede ver a varias decenas de personas vestidas de blanco que bloquean la entrada de un edificio, mientras la policía observa sin intervenir.

Como parte de la semana de protestas en Colonia, la plataforma también ha convocado una acampada de protesta que había sido prohibida por la policía con el argumento de que existía el peligro de actos violentos por parte de los activistas, aunque finalmente un tribunal autorizó que tuviese lugar.