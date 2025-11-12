Alemania: Hombre sedó y filmó violaciones a su esposa durante 15 años

Un hombre español de 61 años es juzgado en Alemania, acusado de haber sedado, abusado sexualmente y filmado sistemáticamente a su esposa durante años y haber difundido las imágenes en Internet.

Se le imputan seis casos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones físicas graves y treinta de violación de la intimidad personal por la grabación de imágenes, confirmó este miércoles a EFE Katharina Effert, portavoz de la Audiencia Provincial de Aquisgrán (oeste), donde el martes comenzó el juicio.

Según la acusación, el hombre sedó y abusó sexualmente de su esposa entre 2009 y la primavera de 2024 en el domicilio conyugal.

Además, se le acusa de haber filmado los hechos y de haberlos compartido con otros usuarios en grupos de chat y plataformas de Internet.

Por consideración hacia la esposa y para proteger su privacidad, poco después de comenzar la primera vista, el juicio continuó a puerta cerrada.

La Audiencia Provincial fijó inicialmente otros seis días para el juicio, programados para el mes de diciembre.

Imputado confesó los hechos

Según el periódico local 'Bild', el hombre, que se encuentra en prisión preventiva desde su detención en febrero , confesó a puerta cerrada la mayoría de los hechos que se le imputan.

El diario agregó que el acusado, que trabajaba como conserje, estuvo empleado los últimos siete años en una escuela de la localidad de Alsdorf.