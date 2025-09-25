Costa Rica: Periodista denunció haber sido violado por un ministro

Un periodista que trabaja en una institución pública de Costa Rica denunció por violación sexual al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, quien calificó las acusaciones como "falsas e infundadas".

El hecho ocurrió el fin de semana en un hotel de San José, según la denuncia interpuesta el lunes por la víctima, a quien las autoridades practicaron exámenes toxicológicos.

El ministro Zamora difundió el martes un video en el que expresa su posición sobre este caso, identificó con nombre y apellidos al denunciante y aseguró que se trata de "acusaciones falsas e infundadas".

"Nunca abusé sexualmente de usted", dijo el ministro Zamora, quien enfatizó en que "nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad".

"Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia", argumentó.

"Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad"

El ministro señaló que el denunciante es "un hombre adulto de 25 años con total autonomía para tomar decisiones" y que "él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto".

Negó, además, cualquier consumo de drogas y aseguró que ese día tomó la decisión de alquilar una habitación de hotel porque consideró "imprudente manejar bajo los efectos del licor".

El ministro afirmó que publica su versión de los hechos por respeto al presidente, Rodrigo Chaves, al pueblo de Costa Rica y a su familia, y que se presentará en la Fiscalía para "limpiar" su nombre.

Agregó que espera que este caso no se trate de un persecución política y que el fiscal general, Carlo Díaz, sea objetivo en la investigación.