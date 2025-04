Senador estadounidense visitó a hombre deportado por error a megacárcel salvadoreña

El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen logró este jueves reunirse con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se encuentra detenido en la megacárel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano.

Así lo confirmaron en la red social X tanto el senador estadounidense como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quienes además compartieron fotografías en la que se ve a Hollen con Ábrego.

"Dije que mi principal objetivo en este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve la oportunidad", publicó el senador.

Además, el parlamentario agregó que llamó "a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de cariño".

"Espero poder darles una actualización completa a mi regreso", concluyó Van Hollen.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb