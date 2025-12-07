Síguenos:
Guatemala

Alcalde guatemalteco fue asesinado a tiros durante desfile navideño

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El jefe municipal caminaba con su pareja cuando fue atacado a disparos.

El presidente Bernardo Arévalo dispuso al Ministerio de Gobernación (Interior) para identificar a los responsables.

Alcalde guatemalteco fue asesinado a tiros durante desfile navideño
 Instagram: Municipalidad de Masagua

El magnicidio se suma al de su homólogo en Chuarrancho, Gerson Ajcuc, quien murió durante otro ataque armado.

Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, en el departamento (provincia) de Escuintla, al sur de Guatemala, fue asesinado a tiros este sábado mientras participaba en un desfile navideño.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, manifestó mediante sus canales oficiales su "total repudio" por el homicidio del alcalde municipal.

Luciano Marroquín pertenecía al partido Vamos del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

El alcalde se encontraba caminando junto a su pareja durante un desfile navideño en el municipio cuando según diversas fuentes fue atacado a balazos.

Arévalo de León añadió que giró instrucciones al ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, para identificar a los responsables del crimen.

En febrero pasado también fue asesinado el alcalde del municipio de Chuarrancho del departamento de Guatemala (centro), Gerson Ajcuc, durante otro ataque armado.

De acuerdo a diversos datos oficiales, Guatemala contabilizó durante los primeros ocho meses del año un total de 2.154 asesinatos, mientras que en 2024, en el mismo período, la cifra fue de 1.816 homicidios, lo que representa un aumento del 18 por ciento.

