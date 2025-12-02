Indultado por Trump: Juan Orlando Hernández fue liberado en EE.UU.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Según la página web de BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP.

Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP.

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de "Su excelencia", algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una "persistente campaña de cabildeo" desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

Causa contra Hernández

Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler, según estimaciones de las autoridades estadounidenses, a miles de millones de dosis individuales.

Además, durante el proceso, un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban "meter las drogas en las narices de los gringos", mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas, financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes -incluido el cartel de Sinaloa- y mantener estructuras estatales al servicio de estas redes, lo que describieron como un intento de convertir a Honduras en un "narcoestado".

Hernández, por su parte, se mantuvo firme en su inocencia durante todo el juicio, alegando que las acusaciones eran represalias de algunos testigos y que su actuación política -incluyendo la aprobación de la ley de extradicción con Estados Unidos y la gestión de 21 extradiciones durante su presidencia- formaba parte de su esfuerzo por combatir el narcotráfico en el país.

El caso de Hernández se vinculó estrechamente con el de su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, excongresista hondureño arrestado en 2018 en Miami y condenado en 2019 en Nueva York por narcotráfico.

Durante el juicio de Tony, testigos señalaron a Juan Orlando como conspirador, aunque no fue acusado en ese momento. Sin embargo, sí se reveló que ambos habían recibido sobornos de organizaciones criminales como Los Cachiros, Valle Valle y el cartel de Sinaloa, para financiar campañas políticas y obtener protección.

Con todo, el expresidente enfrenta todavía causas pendientes en Honduras; las investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros posibles cargos continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que ha señalado que el perdón en EE. UU. no afecta a los procesos judiciales en el país.

Así, si Hernández regresara a Honduras, podría enfrentar acciones judiciales adicionales, mientras que las medidas sobre sus bienes incautados y los expedientes en curso permanecen activas, dejando en suspenso su futuro político y judicial.

Trump, tras liberación: "Me siento muy bien por ello"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se siente "muy bien" por haberlo indultado, pues considera que fue víctima de una "caza de brujas" por parte del anterior Gobierno de Joe Biden.

"Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo hiciera, y lo hice. Me siento muy bien por ello", declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Si hay narcotraficantes en un país, no necesariamente hay que poner al presidente en la cárcel por 45 años. Esa fue una cacería de brujas impulsada por Biden", agregó.

El indulto, anunciado el pasado viernes, coincidió con la injerencia de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo, en las que pidió el voto por el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, quien mantiene una pugna en el recuento con el también conservador Salvador Nasralla.