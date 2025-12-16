Latinoamérica crecerá 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026, prevé la Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo en el 2,4% su previsión de crecimiento de producto interno bruto (PIB) regional para este 2025, ligeramente superior al 2,3% observado el año pasado.

Para 2026, el organismo dependiente de Naciones Unidas proyectó, al igual que en agosto pasado, una expansión del PIB de América Latina y el Caribe del 2,3%, ya que el año que viene se dará bajo una "dinámica de bajo crecimiento" en un contexto internacional que "aún resulta incierto".

Con estos indicadores "se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas al 2,3%, lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer", afirma la Cepal en el informe "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025", presentado este martes en su sede en Santiago de Chile.

PIB "ligeramente mayor" que hace 10 años

Como resultado de la "trampa" del bajo crecimiento, "el PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción, hay una baja tasa de creación de empleos y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad", dijo a EFE el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

"Son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición, más hoy bajo las nuevas condiciones de rivalidad geoeconómica, combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad", subrayó el alto funcionario.

Venezuela lidera el crecimiento, con Cuba y Haití a la cola

Venezuela (6,5%), Paraguay (5,5%), Argentina (4,3%) y Costa Rica (4%) lideran el crecimiento latinoamericano en este año que termina, según prevé el organismo internacional.

Les siguen Guatemala (3,9%), Honduras (3,8%), Panamá (3,8 %), El Salvador (3,5%), Nicaragua (3,5%), Perú (3,2%) y Ecuador (3,2%) en el medio de la tabla.

Rezagados, pero aún con cifras positivas, se encuentran República Dominicana (2,9%), Colombia (2,6%), Chile (2,5%), Brasil (2,5%) y Uruguay (2,2%).

En promedio, las islas del Caribe proyectan un crecimiento del 1,9% para 2025 sin Guyana, que en medio de su "boom" petrolero marca un 15,2%, lejos del 43,6% de 2024.

Finalmente, las economías de Cuba (-1,5%) y Haití (-2,3&) son las únicas que decrecerán en 2025, según la Cepal.

Eventual impacto del gobierno de Kast

Al ser consultado por el impulso que podría representar para Chile el futuro gobierno de José Antonio Kast, Salazar-Xirinachs resaltó que "ha dado gran prioridad en sus planes a los temas del crecimiento y la inversión".

"Veremos qué planes concretos se ponen en práctica, pero sin duda, todo esto indica que esos temas van a ser una gran prioridad del gobierno y que posiblemente, habrá una respuesta positiva del sector empresarial chileno y extranjero ante esas señales y esos programas", estimó el secretario ejecutivo de la Cepal.

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, creció un 6,9% en 2021, como rebote tras el desplome de la pandemia, pero en 2022 se desaceleró hasta el 3,7% y en 2023 cerró con un crecimiento del 2,3%, misma cifra que en 2024 y que la Cepal además proyecta para el 2026.