Canal de Panamá reivindicó en la ONU su neutralidad, mientras EE.UU. insistió en reclamo sobre control chino

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, reivindicó este lunes la neutralidad de la vía acuática ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que es presidido en Nueva York por el mandatario panameño, José Raúl Mulino, mientras que EE.UU. volvió a insistir sobre un supuesto control chino sobre la misma.

"El Canal de Panamá está regido por un tratado internacional que garantiza el acceso igualitario a todas las naciones, en paz o en guerra. Esta promesa, incorporada en nuestra Constitución, ha permitido que un país pequeño aporte estabilidad al comercio global, protegiendo esta infraestructura de las tensiones geopolíticas que tantas veces paralizan el progreso", señaló Vásquez en su discurso.

Por su parte, la representante interina de EE.UU., Dorothy Shea, insistió ante el consejo con acusar a China de ejercer una "influencia desmedida" sobre la infraestructura del Canal de Panamá, lo que supone "no solo un riesgo para Panamá y EEUU, sino además una amenaza a la seguridad y el comercio global".