Alrededor de 3.000 personas marcharon este domingo por las históricas calles del Viejo San Juan a favor de la independencia de Puerto Rico, una iniciativa que se expandió también a varias ciudades de Estados Unidos con el propósito de exigir la descolonización de la isla.
La Marcha Por La Independencia de Puerto Rico, como llevó por nombre esta cita, arrancó desde el lado sur del Capitolio (Parlamento), luego de que la cantante iLe interpretara el himno revolucionario, para recorrer la calle San Francisco hasta llegar al Tribunal Federal.
El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.