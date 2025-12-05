Hombre se desploma y muere en pleno programa de TV en República Dominicana

Un dirigente sindical del transporte murió en pleno programa de televisión en República Dominicana, luego de desvanecerse de manera repentina durante una transmisión en vivo. El momento generó desconcierto en el estudio y rápidamente obligó a cortar la emisión.

El hombre fue identificado como Mario Ureña, representante del transporte en la provincia de Santiago, quien participaba en el espacio "El Café de Diario 55", del canal Super TV 55.

Mientras otro panelista exponía, Ureña perdió el conocimiento de forma abrupta y quedó inmóvil en su asiento, ante la sorpresa del equipo y de los invitados.

La transmisión del programa fue rápidamente interrumpida, mientras personal de emergencia acudía hasta el canal para intentar reanimarlo. Pese a los esfuerzos, los especialistas confirmaron su muerte en el lugar, e indicaron que los primeros antecedentes apuntan a un infarto fulminante.

Ureña también trabajaba como periodista y agente turístico. Tenía una trayectoria de tres décadas ligada al transporte público y esa mañana asistió al programa para abordar problemas detectados en una de las rutas del servicio.