Este domingo se celebran las elecciones legislativas en Argentina, en las cuales el Gobierno de Javier Milei plebiscitará su gestión al buscar hacerse con el tercio del Senado y la mitad de los diputados.

Los comicios se dan después de distintos escándalos que han involucrado al Ejecutivo, como la criptomoneda $LIBRA, los presuntos sobornos en la compra de medicamentos y, ahora, los supuestos vínculos de José Luis Espert -el candidato del Gobierno en la provincia de Buenos Aires- con un empresario ligado al narcotráfico en Estados Unidos.

Otros factores, como la crisis económica en el país, también han puesto en cuestionamiento la gestión de Milei, cuyos opositores, agrupados en la coalición peronista Fuerza Patria, tienen esperanza de contrarrestar a la Libertad Avanza y recuperar poder político.

Para más información, escucha el reporte completo del periodista Ulises Lencina.

