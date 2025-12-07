Javier Milei presentó el sábado, en un acto oficial en la Provincia de Córdoba, seis aviones de combate F-16 que Argentina compró a Dinamarca.

"A partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro", dijo el presidente libertario en la ceremonia.

Los cazas despegaron el 28 de noviembre desde el país escandinavo e hicieron una parada de abastecimiento en Zaragoza (España), desde donde prosiguieron su viaje rumbo a Brasil, para otra escala técnica, y finalmente arribaron el viernes a territorio trasandino.

El mandatario se refirió a estos aviones como "ángeles protectores" y afirmó que, con ellos a mano, "es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía".

